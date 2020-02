Seminário de capacitação política de pré-candidatos no Norte Pioneiro

Palestras em Cornélio Procópio e Wenceslau Braz

Na primeira quinta-feira de março, dia cinco, haverá um Seminário de Capacitação de Pré-candidatos para as eleições 2020, no Clube do Dore, localizado na av. Getúlio Vargas, em Wenceslau Braz.

A iniciativa é do deputado estadual Cobra Repórter(PSD), com suporte do assessor parlamentar Henrique Leal.

A abertura dos trabalhos do evento será às 19 horas, mas às 18h30m jornalistas poderão ir ao local para realizar uma coletiva de imprensa com os pré-candidatos e autoridades, uma vez que Deputados Federais e Senadores, os quais são representantes da região, estarão presentes.

Já no dia seguinte, sexta-feira (06), tudo ocorrerá na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), localizada no campus de Cornélio Procópio, na rodovia PR-160, e seguirá o mesmo cronograma do dia anterior, com abertura para imprensa e presença de autoridades políticas.

Veja o cronograma:

19h10 – Palavras aos componentes da mesa;

19h50 – Palestra do advogado Thiago Chamulera (Agenda eleitoral – legislação 2020);

20h40 – Palestra Professor Daniel Gutierrez (Inteligência eleitoral 2020 – estratégias, tecnologias e comunicação);

21h30 – Especialista em comunicação e redes sociais Valéria Pissinati (Marketing político e organização das redes sociais).