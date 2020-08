Telhado da Câmara de Jacarezinho foi atingido pelo temporal

Entretanto ninguém se machucou e os prejuízos foram só materiais

O forte temporal que atingiu o município de Jacarezinho na última quarta-feira, 19, ainda tem seus prejuízos contabilizados. Um exemplo é o telhado da Câmara de Vereadores que foi bastante danificado, afetando o expediente no órgão.

O Diretor Administrativo do Poder Legislativo, Amauri Fonseca, explica que já foram feitos os levantamentos e reparos. “No momento alguns servidores estavam no local, mas ninguém se feriu.

Alguns bairros do município de Jacarezinho ficaram mais de 36 horas sem o fornecimento de energia elétrica, Segundo informações da Sub Comandante do 7 SGBI Tenente Ivna.

Foram 26 ocorrências atendidas no dia (com árvore sobre casas e carros) e mais de 13.600 metros quadrados de lona distribuídas para pessoas que tiveram casas destelhadas.