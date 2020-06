Vila Guay ganha novo Campo de Futebol oficial com banheiros e vestiários

O prefeito Dr. Antonely anunciou a construção do novo Campo de Futebol do bairro

Um antigo sonho dos esportistas e moradores do Distrito de Vila Guay em breve se transformará em realidade. A nova praça esportiva será construída no antigo local que hoje encontra-se abandonado, através da emenda parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Hauly pelo Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos no valor de R$ 222.857,14 , conseguida pela articulação política do ex-secretário municipal de Indústria e Comércio Reni Alves de Azevedo junto ao deputado Hauly, no ano de 2018.

O programa tem como objetivo promover o acesso da população ao esporte recreativo a ao lazer através da modernização e implantação de núcleos de esporte e lazer, e de centros de desenvolvimento do esporte recreativo e de lazer.

O projeto da obra já passou pelo processo de licitação e os trabalhos serão executados por uma empresa terceirizada na área de engenharia e serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

“A construção de um campo novo de futebol era uma reivindicação antiga dos moradores da Vila Guay. A obra beneficia não só os esportistas, mas também toda a comunidade que terá novos atrativos e mais um espaço de lazer”, disse o prefeito.

O novo campo de futebol será construído em um terreno na Rua Ibaiti (entrada do bairro) próximo à Escola Estadual Napoleão da Silva Reis e Escola Municipal Daigles Aparecida de Carvalho.

O local ganhará um campo todo gramado com medidas oficiais para campeonatos, vestiários completos com banheiros, alambrados, portão de acesso, calçadas e paisagismo.