Votações dos candidatos a deputados estaduais e federais eleitos e não eleitos

Pleito foi tranquilo para os eleitores

Santo Antônio da Platina, maior colégio eleitoral do Norte Pioneiro (não incluindo Cornélio Procópio) teve três candidatos a deputado estadual, Pedro Claro(PSD) fez 7.701 votos (6.112 locais), Chico da Princesa (PDT) conquistou 9.409(3.005 locais), e João Carlos (PP) 24.014 (2.791 locais).

Evandro Junior, do PSDB, (Andirá/Ribeirão Claro ) fez 31.200 votos, porém não se reelegeu na Assembleia Legislativa. Marcello Richa(PSDB) fez 20.021 e não conseguiu se tornar deputado estadual, assim como Adauto (PMN), de Ibaiti, que conseguiu 2.126 votos.

Diego Garcia (PODE), de Londrina/Andirá foi reeleito com 103.154 e Pedro Lupion (foto) alcançou 92.300 votos e se elegeu.Ele é do Norte Pioneiro, assim como Luiz Cláudio Romanelli(PSB), que foi reeleito deputado estadual pela quinta vez com 73.381 votos, sendo o sexto melhor colocado.

Cássio Badaró (MDB), de Ribeirão do Pinhal fez 3.554 votos como concorrente a deputado federal, mesmo cargo disputado por Fúlvio Boberg MDB), de Jacarezinho, que chegou a 1.902, e Mounir Chaowiche (PSDB), com ligações em Joaquim Távora, fez 25.397 votos.

Veja todos os 54 deputados estaduais eleitos:

1 – DELEGADO FRANCISCHINI (pai) PSL

7,52% 427.396

2. ALEXANDRE CURI PSB

2,59% 147.174

3. PROFESSOR LEMOS PT

1,49% 84.697

4. REQUIÃO FILHO MDB

1,45% 82.571

5. TIAGO AMARAL PSB

1,39% 79.275

6. ROMANELLI PSB

1,29% 73.269

7. TADEU VENERI PT

1,22% 69.206

8. GUTO SILVA PSD

1,17% 66.354

9. EVANDRO ARAUJO PSC

1,14% 64.690

10. PAULO LITRO PSDB

1,08% 61.656

11. DELEGADO JACOVOS PR

1,08% 61.293

12. GILBERTO RIBEIRO PP

1,06% 60.448

13. MARCIO NUNES PSD

1,04% 59.176

14. CORONEL LEE PSL

1,03% 58.333

15. ARTAGÃO JUNIOR PSB

1,01% 57.162

16. TIÃO MEDEIROS PTB

0,95% 54.246

17. MICHELE CAPUTO PSDB

0,90% 51.200

18. MARIA VICTORIA PP

0,88% 50.323

19. ALEXANDRE AMARO PRB

0,87% 49.505

20. CRISTINA SILVESTRI PPS

0,85% 48.560

21. COBRA REPÓRTER PSD

0,83% 46.936

22. ANIBELLI NETO MDB

0,82% 46.590

23. TERCILIO TURINI PPS

0,81% 46.101

24. GILSON DE SOUZA PSC

0,81% 46.051

25. LUIZ CARLOS MARTINS PP

0,77% 43.900

26. TRAIANO PSDB

0,77% 43.528

27. MARCEL MICHELETTO PR

0,76% 43.172

28. ESTACHO PV

0,75% 42.899

29. HOMERO MARCHESE PROS

0,74% 42.146

30. JONAS GUIMARÃES PSB

0,74% 41.872

31. DOUGLAS FABRÍCIO PPS

0,72% 40.746

32. MAURO MORAES PSD

0,70% 39.531

33. BOCA ABERTA JUNIOR PRTB

0,69% 39.487

34. MARCIO PACHECO PPL

0,69% 39.314

35. FRANCISCO BUHRER PSD

0,68% 38.641

36. NELSON JUSTUS DEM

0,67% 37.961

37. ADELINO RIBEIRO PRP

0,67% 37.828

38. GOURA PDT

0,66% 37.354

39. DELEGADO FERNANDO PSL

0,65% 36.935

40. ARILSON MAROLDI CHIORATO PT

0,64% 36.469

41. PLAUTO DEM

0,64% 36.275

42. REICHEMBACH PSC

0,63% 35.738

43. NEREU MOURA MDB

0,62% 35.415

44. DELEGADO RECALCATTI PSD

0,62% 35.283

45. SOLDADO FRUET PROS

0,62% 35.230

46. MABEL CANTO PSC

0,62% 35.019

47. SOLDADO ADRIANO JOSE PV

0,59% 33.737

48. LUIZ FERNANDO GUERRA PSL

0,57% 32.201

49. DR. BATISTA PMN

0,55% 31.309

50. LUCIANA RAFAGNIN PT

51. NELSON LUERSEN PDT

0,51% 28.838

52. MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA PSL

0,48% 27.560

53. GALO PODE

0,46% 26.159

54. DO CARMO PSL

0,31% 17.691

