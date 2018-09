Wenceslau Braz: Iniciada construção do Centro Cirúrgico de hospital

Com verba de quase R$ 1 milhão

Até o fim de 2019 voltará a nascer brazenses. Isso porque na manhã desta sexta-feira, 31 teve início a construção do centro cirúrgico do Hospital São Sebastião, concretizando assim o sonho de toda a comunidade e acabando com uma espera de 5 anos.

O prefeito Paulo Leonar, responsável direto pela liberação de mais de R$ 950 mil para a obra, comemora o início de uma nova fase na saúde pública de Wenceslau Braz. “Hoje iniciamos a construção de um sonho, que é de voltar a ter o nascimento de brazenses, que é de voltar a ter um hospital de referência regional. Lutamos muito para ao lado da diretoria do Hospital São Sebastião e dos vereadores para mais que uma obra, deixar um legado para as próximas gerações”, pontua.

“Também faço questão de agradecer o deputado Alexandre Curi e a governadora Cida Borghetti, que tiveram papel fundamental na conquista deste sonho. Temos enorme gratidão pelo compromisso com a nossa população nesta luta tão árdua que foi para liberação deste recurso”, completa o prefeito.

A obra tem prazo de execução de 6 meses e a previsão é que até o fim do ano o centro cirúrgico já tenha todas as questões burocráticas resolvidas para atender normalmente a população.

Participaram do evento os vereadores Paulo Henrique Lima, o Rick, Dilciney Batista do Amaral e Jorginho Sabater, além da diretoria do hospital, autoridades do município, lideranças locais e a população.