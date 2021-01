Água é tudo igual. Será mesmo?

Tudo que nos dizem é que ela precisa ser

>> INSIPIDA >>INCOLOR>>INODORA

A água vem sofrendo modificações ao longo do tempo, devido a industrialização que polui as nascentes e leitos dos rios, bem como os insumos e agrotóxicos que interferem na qualidade da água em nosso lençol freático.

Devido a toda essa situação outros fatores precisam ser levados em consideração, um deles é o fator Energético da água

Na natureza a água está em contato com o solo (magnetismo), com o raios infravermelho do Sol e o oxigênio do ar.

Ao sair do ambiente natural na fonte e ser armazenada em tanques, caixa d´água, galões e garrafas, a água tende a se aglomerar (também conhecidas como clusters), o que torna difícil a absorção pelo organismo.

Para que a água retorne à qualidade de hidratação ideal uma tecnologia inovadora devolve à água a qualidade como se ela estivesse na natureza.

O aparelho FORTMAG POSSUI imãs que promovem na água a angulação perfeita, facilitando a absorção pelas células, e a tecnologia de infravermelho de onda longa que promove a agitação necessária, garantindo que a energia da água se mantenha viva como na natureza e você desfrute de todos os benefícios da água e tenha mais QUALIDADE DE VIDA!

VOCÊ SABE O PODER QUE A ÁGUA TEM NA NOSSA VIDA ?

A água representa papel principal no controle da nossa saúde.

Conseguimos ficar até 40 dias sem comer, mas não passamos de 7 sem água!

Nosso corpo têm em média 70% água na faze adulta e cada órgão precisa de uma quantidade de água específica para se manter em pleno funcionamento.

Nosso cérebro, por exemplo, é composto em média por 75% de água.

A água participa das principais funções do corpo como as reações químicas do organismo, lubrificação das articulações, transporte de nutrientes e a manutenção da temperatura.2009

Não espere sentir sede para beber água, pois a sede já é um sinal de desidratação.

O cálculo é simples, o mínimo é 35ml de água por peso, ou seja uma pessoa com 60 quilos precisa tomar em média 2,100 litros. Essa quantidade pode variar dependendo das condições climáticas, atividades físicas e a idade.

Aproveite para consumir uma água de boa qualidade

Mas lembre-se, escolha uma água que hidrata de verdade, pois água ao ser envasada e transportada perde uma boa parte do seu potencial de hidratação. Isso se dá de forma química, uma vez que os átomos de água (H²O) quando retirados da fonte tendem a se aglomerar em cachos de moléculas muito grandes que não são absorvidos pelo organismo e não propiciam a hidratação adequada.

🌟Para saber mais e adquirir o seu aparelho, entre em contato com um especialista Click aqui Link do whatsapp

PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO MOLECULAR proporcionada pelo aparelho FORTMAG

PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO MOLECULAR proporcionada pelo aparelho FORTMAG