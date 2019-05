Mais informações no telefone abaixo

AMOR EXIGENTE, cada um com sua história, experiência e limitações, mas todos com uma alegria exitosa e contagiante. Somos com certeza um só, na busca de sermos pessoas melhores, é o que nos dá motivação para trabalhar ainda mais.

GRUPO DE APOIO AUTO E MÚTUA AJUDA em Santo Antônio da Platina.

Reunião no Rotary Club/ Coordenadora Roseli/Contato 9-9804-8786.