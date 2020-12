Ela manterá o alto conceito da unidade de saúde em todo o Paraná

Ana Cristina Micó da Costa (fotos) retomou na manhã desta sexta-feira, dia 18, o cargo de diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, na sede da unidade (foto), no Jardim Monte Verde, em Santo Antônio da Platina.

Ela estava afastada por questão de saúde, já resolvida, e adiantou que o planejamento é o mesmo apresentado pelo conselho curador, que zela pelas finalidades sociais da instituição, de modo que sejam cumpridas.

É casada com o médico oftalmologista Fábio Patrial, tem 48 anos e é mãe de Gabriel, 22 anos e Isabele, 13.