Ele disse que o município seguirá o Plano Estadual da Secretaria Estadual de Saúde. O documento foi elaborado seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e teve a colaboração do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR). O Plano prevê ações e estratégias para os três níveis de gestão, União, estado e municípios.

O planejamento dos grupos a serem vacinados primeiro foi definido pelo Governo Federal. O Ministério da Saúde que ditará as regras de quais grupos serão vacinados primeiro.

Segundo o prefeito, a definição dos grupos prioritários para receber as doses da vacina contra a Covid-19 foram definidos pelo Plano Nacional de Imunização e seguido pelo Plano Estadual de Vacinação. “Os critérios para a definição dos grupos prioritários para a vacinação não são de competência da administração municipal. Compete ao município seguir o que foi definido pelo Ministério da Saúde”, disse o prefeito.

Segundo o Ministério da Saúde, a definição dos grupos prioritários seguiu critérios como, tempo de contato (ou exposição) com os pacientes Covid-19 e pessoas com maior risco de complicações pela infecção causada pelo Sars-CoV-2.

Na primeira etapa da vacinação a população alvo a ser vacinada contra a Covid-19 é composta por profissionais que aplicarão as vacinas, pessoas com mais de 60 anos que residem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e os profissionais que atuam nos locais, população indígena, todos os trabalhadores que atuam em unidades de saúde que atendem pacientes com suspeita ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

Na sequência o Estado planeja vacinar pessoas com 80 anos ou acima desta idade, pessoas entre 75 e 79 anos e assim sucessivamente até aqueles que tem idade variando entre 60 e 64 anos.

O detalhamento, assim como a estimativa de cada população constam na página 4 do Plano.