Os veículos foram adquiridos com recursos oriundo do VigiaSUS no valor de R$ 14.999,00 cada. As motocicletas são equipadas com baú de capacidade entre 40 a 50 litros, com capacete fechado incluso. Possuem 160 cilindradas com 5 marchas de velocidade e sistema de partida elétrico.

“Os novos veículos visam melhorar o trabalho de combate a diversas doenças endêmicas e prevenir o aparecimento de novos focos em Ibaiti. A aquisição dessas motocicletas visa agilizar e trazer mais mobilidade aos nossos agentes de endemias para percorrer todo os bairros e distritos urbanos e rurais do nosso município” disse o prefeito Dr. Antonely.