Acesso permanece mais limitado e trabalho é online

A Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná (foto) determinou a ampliação das medidas restritivas de acesso à sede do Poder Legislativo em razão do agravamento da pandemia da Covid-19 no estado.

As atividades seguem normais, com a realização da sessão plenária pelo Sistema de Deliberação Misto e reunião das Comissões e audiências públicas de forma on-line.

O acesso de servidores e funcionários terceirizados aos prédios da Assembleia será ainda mais restrito. Será ampliado o escalonamento entre servidores para evitar um maior número de pessoas trabalhando em um mesmo ambiente.

Os demais servidores, quando não estiverem escalados para o trabalho presencial, seguirão com suas atividades de forma remota, permanecendo em regime de teletrabalho, e deverão cumprir isolamento social como medida de prevenção e combate à Covid-19, sob pena de configuração de falta administrativa.