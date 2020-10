Bandeirantes tem 907 casos confirmados; Jacarezinho tem mais 2 e Santo Antônio só um

Mais uma morte aguarda confirmação pela saúde jacarezinhense

A Vigilância Epidemiológica confirmou mais dois casos da Covid-19 em Jacarezinho, considerados leves, e os pacientes estão em isolamento domiciliar.

Dez amostras foram coletadas e encaminhadas ao LACEN para exames, e 35 em investigação foram descartados.

Um óbito, ocorrido com um paciente que estava internado em Londrina, aguarda confirmação da Regional de Saúde para que seja incluído no Boletim Diário. Não se sabe aindas e a causa do falecimento foi realmente a Covid-19.

A Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio da Platina informou também nesta quinta-feira, dia primeiro, que o município registrou somente um positivado.

São 16 em investigação.

Com dados da quarta-feira, dia 30, Bandeirantes tinha chegado a 907 casos confirmados, sendo o maior número de toda a mesorregião.

Ainda existem 96 pessoas com suspeitas de infecção.