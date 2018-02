Campanha conscientiza a população sobre a Hanseníase

Palestras, panfletagem e troca de experiências marcaram o período

A equipe do departamento municipal de coordenação de epidemiologia e imunização, vinculada à Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Santo Antônio da Platina realizou no dia 31 de janeiro, no centro da Cidade, a campanha de conscientização do combate à Hanseníase, que por sinal, é de abrangência mundial aproveitando o primeiro mês do ano e o determinando como “Janeiro Roxo”, período no qual se trabalha o diagnóstico precoce da doença, com o objetivo pleno de que as pessoas tenha mais qualidade de vida, longe também deste problema. “Quanto mais tardio o diagnóstico as sequelas são cada vez mais severas, chegando a mutilação porque o Bacilo acomete pele e nervos periféricos”, destacou a Enfermeira e Coordenadora da Epidemiologia e Imunização, Josiane Aparecida Teixeira.

Ainda segundo informou a coordenadora entre os anos de 2012 e 2016 foram diagnosticados e tratados em Santo Antônio da Platina, nestes cinco anos, 33 casos. “Hoje estamos com apenas oito pacientes sendo monitorados e cuidados”. A Hanseníase é uma doença que tem cura e o tratamento é totalmente gratuito, através de recursos oriundos do Ministério da Saúde. “Por falta de informação e até de conhecimento da diferenciação das manchas, a doença atinge muitas pessoas em nosso Estado por isso é preciso conhecer as manchas do corpo para tratar adequadamente”, ressaltou Josiane.

A preocupação do departamento municipal responsável levou o órgão a realizar durante todo o mês de janeiro diversas atividades, com destaque para as palestras que aconteceram em empresas, através de Agentes Comunitários de Saúde.

Todo o trabalho envolvendo o ‘Janeiro Roxo’ foi concretizado, no dia 31 último, com panfletagem que aconteceu na parte da manhã no semáforo da esquina das Ruas Marechal Deodoro e 24 de Maio, no centro da Cidade, assim como junto às pessoas que passavam pelas imediações da Praça Frei Cristóvão.

Estiveram envolvidos nesta primeira programação daquele dia, equipe municipal de Epidemiologia, profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), Nutricionista Nayrana, Educador Físico Gustavo e Assistente Social Regiane.

Na parte da tarde prosseguiu a programação com palestra para as enfermeiras das Unidades Básicas de Saúde (UBS) proferida pela Enfermeira Joice Cardoso do setor de Epidemiologia de Jacarezinho que destacou alguns detalhes importantes da doença propriamente dia e da prevenção; também foi realizada troca de experiências entre os profissionais de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. A Enfermeira Melina da 19ª Regional de Saúde prestigiou a palestra que aconteceu nas dependências do Legislativo Municipal.

Josiane Teixeira, que esteve à frente da campanha além de muito dedicada no que faz profissionalmente, zela pela saúde e é praticante de corrida de rua como integrante da Associação dos Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi); treina ciclismo; e tem certificado de conclusão de Taekwondo, que é uma arte marcial muito difundida em todos os continentes.

Hanseníase

A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae (M. Leprae). Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, no entanto poucos adoecem. A doença acomete principalmente pele e nervos periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas. É de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória. Essa doença pode acometer pessoas de ambos os sexos e qualquer idade em áreas endêmicas. Entretanto, é necessário um longo período de exposição e apenas uma pequena parcela da população infectada adoece.

Sintomas

Os sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase são:

= Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e frio), tátil (ao tato) e à dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas;

= Área de pele seca e com falta de suor, com queda de pelos, especialmente nas sobrancelhas; sensação de formigamento;

= Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas, inchaço de mãos e pés; diminuição da força dos músculos das mãos, pés e face devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos;

= Úlceras de pernas e pés; caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos; febre, edemas e dor nas juntas; entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz; ressecamento nos olhos.

Diagnóstico

O diagnóstico de caso de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio do exame geral e dermatoneurólogico paraidentificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, com alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas.

Transmissão

A hanseníase é transmitida principalmente pelas vias áreas superior, por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível (com maior probabilidade de adoecer) com uma pessoa doente sem tratamento. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de 2 a 7 anos. Há referências com períodos mais curtos, de 7 meses, como também a mais longos, de 10 anos.

Tratamento

O Sistema Único de Saúde disponibiliza o tratamento poliquimioterápico (PQT), recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é a associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Essa associação diminui a resistência medicamentosa do bacilo, que ocorre com frequência quando se utiliza apenas um medicamento, e impossibilita a cura da doença.

Prevenção

A procura dos casos de hanseníase deve se dar na assistência prestada à população geral nas unidades de saúde dos municípios brasileiros, bem como pela investigação dos contatos domiciliares e sociais dos casos diagnosticados, conforme recomendações das Diretrizes para vigilância, atenção e controle da doença no país (Texto: Fábio Galhardi/Fotos: Divulgação).