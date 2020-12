A solenidade homenagearia quatro personalidades estaduais

No dia 15 de dezembro, uma terça-feira, seria realizado, na Câmara de Santo Antônio da Platina, a entrega do “Título de Cidadão Honorário Platinense” para quatro autoridades. Receberiam a honraria o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira (foto principal entre Pedro Chemin e Kele Cristiane), o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Gilberto Giacoia (foto abaixo), o Procurador do Ministério Público do Trabalho em Londrina (Heiler Ivens de Souza Natali) e o General da 5ª Divisão do Exército Brasileiro (Carlos José Russo Assumpção Penteado).

O evento teria início às 18h e, na sequência, os convidados seriam recepcionados no Espaço Luz de Lua para uma confraternização por adesão.

Só que por causa da nova onda da pandemia e das novas exigências, foi adiado para 2021 provavelmente em março, mas sem data ainda definida.