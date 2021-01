Região continua vacinação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente

As 43 cidades do Norte Pioneiro já começaram a aplicar nesta segunda-feira, 25, as 3.740 doses do novo lote de vacina contra a covid-19 entregue pela Secretaria Estadual de Saúde.

O imunizante, da Universidade de Oxford/Laboratório AstraZeneca, foi distribuído às 22 regionais de saúde que integram os 399 municípios paranaenses.

Com o recebimento das novas doses de vacina, os municípios do Norte Pioneiro estão dando continuidade à vacinação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus.

Também são imunizados nesta primeira etapa, idosos de 80 anos ou mais, que moram em instituições de acolhimento e indígenas.

Os 21 municípios da 18ª regional de saúde receberam 1.590 doses. Os que receberam maior quantidade do imunizante foram Cornélio Procópio (440), Bandeirantes (230) e Andirá (110).

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) lembra que o esforço do secretário estadual Beto Preto, prefeitos, secretários municipais e equipes de saúde e logística permitiu que até as cidades mais distantes recebessem o lote com extrema agilidade.

A expectativa, agora, é da chegada de novos lotes da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo.

Já para os 22 municípios da 19ª regional de saúde receberam 2.150 doses. Santo Antônio da Platina (440) e Jacarezinho (420) concentraram o maior número de frascos.

Para os demais municípios o critério de distribuição considera o número de habitantes e de serviços de saúde para o atendimento de casos suspeitos e confirmados da Covid-19.