Enfermeira de 63 anos e médicos de 72 e 74 foram os primeiros

Os médicos Dr. Pergentino de Mello Neto, de 72 anos e João Roberto Forchesato de 74 e a técnica em enfermagem Sueli Teixeira da Silva de 63 anos, foram as três primeiras pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Ibaiti.

Eles fazem parte do grupo de mais de 100profissionais que atuam na linha de frente nas unidades hospitalares do município. Os profissionais receberam a primeira dose do imunizante por volta das 16h53 desta terça-feira (19), na Unidade de Triagem/Teste e Tratamento da Covid-19.

“O sentimento que a gente tem é de agradecimento pelo surgimento da vacina. A Vacina representa a salvação em termos de vencermos a batalha, a guerra contra o vírus”. disse João Forchesato, pediatra que trabalha no Unidade de Saúde Básica Central.

“Espero que esse nosso gesto seja acompanhado por toda as pessoas que estão nos grupos para serem vacinadas. Que ninguém se negue a ser vacinado. A única saída para nos livrarmos dessa doença é a vacina. Quem tem amor a vida terá que se vacinar” disse Pergentino de Mello Neto, cirurgião-geral da Unidade de Saúde da Cohapar.

“Essa vacina está vindo para nos proteger. Ela é a única proteção nossa contra a Covid-19. Eu aconselho a todos que estão nos grupos prioritários para a vacina tomar”, disse Sueli Teixeira da Silva, técnica de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento.

A primeira etapa da campanha de imunização em Ibaiti foi acompanhada pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho e o secretário municipal de Saúde Leandro Nogueira dos Reis que no início da tarde estiveram na sede da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho para receber as primeiras doses disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

A Coronavac é a primeira vacina contra a covid-19 aprovada pela Anvisa para uso emergencial no Brasil. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, está sendo distribuído pelo governo do Paraná aos 399 municípios do Estado através das Regionais de Saúde.

Ibaiti recebeu 375 doses neste primeiro lote que serão aplicados nos profissionais que estão trabalhando na linha de frente no combate à pandemia. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão em contato direto com pacientes diagnosticados com covid-19. O imunizante será aplicado em duas doses num intervalo de 15 dias.

“É um dia que certamente ficará marcado em nossas memórias. É um momento para comemorarmos a vitória da ciência. Com a vacina certamente a esperança será renovada e nossas vidas em sociedade em breve poderão ser retomadas”, afirmou o prefeito.