Atual arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos reside hoje em Cascavel

O Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos (foto), atualmente com 66 anos e morando em Cascavel, está infectado com a Covid-19. Neste domingo, dia sete, a assessoria de Imprensa atualizou a situação.

Novas informações do estado clínico do Arcebispo Dom Mauro conforme repassado pela equipe Médica:

Passou muito bem esta noite. Tem apresentado uma boa saturação. Dom Mauro voltou a urinar. De ontem para hoje urinou 3.600 ml. Isto é excelente. Tanto que hoje não será necessário realizar hemodiálise. Dom Mauro não tem mais feito febre, indicativo de que a parte infecciosa está bem controlada. A pressão melhorou bastante, no entanto, ainda necessita de respiração mecânica com parâmetros altos. A melhora de ontem para hoje, foi uma grata e esperada surpresa. A pequena melhora que Dom Mauro apresentou há dois dias, agora está se consolidando.

A Arquidiocese de Cascavel agradece a todos que estão rezando por Dom Mauro e pede que mantenham a escala de orações pela recuperação da Saúde do Arcebispo!

Cascavel/PR, 07 de março de 2021 às 12h:10m.

Dom Mauro nasceu em novembro de 1954 em Fartura (SP), morou em Jacarezinho de 1958 até 1998, onde foi Presbítero na Catedral local na época em que o bispo era Dom Conrado Walter, que ordenou o amigo na mesma Catedral em agosto de 1998.

Seu Lema Episcopal é: “Vem e Segue-me” (Lucas 18,22).

Estudou primário, ginasial, científico e faculdade (Teologia e Filosofia) em Jacarezinho, ordenado padre em 1984 também em Jacarezinho.

Também trabalhou como vice-reitor e professor no Seminário Maior de Jacarezinho, Assessor espiritual Diocesano do Movimento Cursilhos de Cristandade, chanceler do Bispado de Jacarezinho e membro do Colégio de Consultores Diocesanos

Foi Cidadão Honorário de Jacarezinho (2000) e Bandeirantes (2001).