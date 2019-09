Fisioterapeuta Platinense agora atende pela Unimed

Em Santo Antônio da Platina

Bruno da Silveira Leite (fotos) , 32 anos, Fisioterapeuta, formado há quase 9 anos pela UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná), campus Jacarezinho, firmou uma parceria de concessão de atendimento com a Unimed Norte Pioneiro. Buscando sempre a qualidade e seriedade no atendimento , vem demonstrando destaque em toda região, sendo apoiado por médicos renomados do Norte Pioneiro.

O profissional oferece uma equipe preparada para melhor atender em todos os casos.

Atende os segmentos respiratório, domiciliar,neurológica,ortopédica,esportiva, pediátrica, hospitalar e bandagem.

O consultório foi preparado para o conforto e bem-estar dos pacientes e seus familiares com ambiente tranquilo e silencioso.

Está instalado na rua Marechal Deodoro,461.

Agendamentos pelo Whatsapp mais fácil da cidade: