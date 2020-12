Mas tudo foi resolvido de forma profissional, discreta, e sem risco aos pacientes e funcionários

Durante a execução do plano de manutenção periódica do grupo gerador do Hospital Regional do Norte Pioneiro, pela empresa terceirizada, foi verificada a necessidade de substituição de uma peça que apresentava sinais de desgaste nesta quinta-feira, dia três, em Santo Antônio da Platina.

Para isso, foi necessário instalar um outro gerador do mesmo porte, realizar a devida manutenção e reinstalar o equipamento original, não acarretando, em momento algum, falta de cobertura em caso de eventual queda de energia.

E o funcionamento do ar condicionado da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) apresentou problema.

Houve uma instabilidade e a empresa contratada – que realiza a manutenção preventiva e corretiva – foi acionada para a verificar e apresentar alternativas para o reparo. Como a temperatura no interior da UTI é parametrizada, isto é, exige atenção para determinados critérios e parâmetros, os técnicos realizaram testes e ajustes, que são frequentes para manter dentro da especificação. O caso também foi solucionado.

Não houve nenhuma transferência de pacientes visto que demandaria ampla logística porque o transporte teria que ser efetuado forçosamente por via terrestre, dada as exigências de uma unidade de saúde do tipo (Colaborou Rafael Hasse).