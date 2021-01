Carlos Massa Ratinho Junior e Beto Preso aceleram imunização

O Governo do Estado vai apresentar nesta sexta-feira (15), no final da manhã, no Aeroporto do Bacacheri, a estrutura disponível para a distribuição da vacina contra a Covid-19.

Como forma de acelerar a imunização no Paraná, o Governo destacou toda a frota área do Estado, formada por aviões e helicópteros, para o transporte da vacina.

Serão ainda mais quatro caminhões refrigerados e monitorados por satélite exclusivos para a distribuição do produto, além de outros 9 caminhões para a chamada carga seca, formada por luvas, máscaras, agulhas e seringas, entre outros itens.