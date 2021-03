Num leito de hospital de referência de ortopedia no Brasil

Exclusivo: Devido às diversas fraturas do braço esquerdo e principalmente a fratura da coluna lombar que estava ocasionando a compressão das inervações e medula, a equipe médica do prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (foto) optou pela transferência da Santa Casa de Ourinhos (SP) para que as correções fossem realizadas em hospital especializado, como é o caso do Hospital Ortopédico AACD (foto).

Trata-se de um caso grave, porém, o presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) não perdeu a força e nem os movimentos dos membros inferiores.

Neste sábado, dia 13, foram bem sucedidas as duas cirurgias. Hiroshi está na UTI porque foram longas, cerca de 12 horas. Familiares e amigos agradecem a todos pelas orações. E ele também, no vídeo abaixo:

Inaugurado em 1993, o Hospital Ortopédico AACD foi criado para garantir aos pacientes da instituição acesso a cirurgias ortopédicas de excelência. Hoje, o Hospital Ortopédico possui um centro cirúrgico de ponta, formado por 10 salas cirúrgicas e capacidade instalada de 125 leitos, dos quais 111 são de internação e 14 dedicados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há atendimento em pronto-socorro.

O Hospital Ortopédico conta com um corpo clínico qualificado para atender pacientes de qualquer faixa etária, com e sem deficiência física. Há mais de mil médicos credenciados para atuar no hospital, todos com título de especialista. Visando apoiar os pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas de alta complexidade, a equipe de Fisioterapia Hospitalar utiliza sua expertise para trabalhar a mobilização precoce, resultando em um melhor manejo da dor e na alta hospitalar mais rápida.

A atuação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar especializado em Ortopedia mantém a taxa de infecção hospitalar anual compatível com níveis de excelência nacionais e internacionais. Também com foco em garantir a Qualidade e Segurança do atendimento, é feito o investimento contínuo em pesquisa científica, equipamentos de tecnologia avançada e instalações adaptadas às necessidades do paciente. Exemplo disso é o Ambiente de Vida Prática, que simula os cômodos de uma casa, de maneira a preparar o paciente para as atividades diárias que ele enfrentará após a alta hospitalar.