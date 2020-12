Doação remanejada melhora ambiente, conforto e o atendimento

O Hospital Regional do Norte Pioneiro, Unidade FUNEAS em Santo Antônio da Platina, recebeu nesta semana um remanejamento de camas e poltronas novas do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, que foram doadas pelo Ministério Público do Trabalho.

No total, foram recebidas 40 camas, com grades em inox e 40 poltronas para repouso, que substituirão outros móveis já danificados pela ação do tempo, nos quartos das enfermarias.

O diretor-presidente da Funeas ( Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná ), Marcello Machado, explicou que através dessa política de gestão integrada dos hospitais da rede, foi identificado que alguns móveis doados por meio de um recurso do MPT, à unidade Funeas no Litoral, estavam disponíveis, pois a doação supriu toda a demanda daquela unidade de saúde.

“Em contato com o Ministério Público do Trabalho, fomos autorizados a fazer esse remanejamento dos móveis excedentes para o Hospital Regional do Norte Pioneiro. Por se tratar de equipamentos melhores, são mais eficientes e trazem mais conforto para aqueles que precisam passar por um internamento”, afirmou Machado.

Ainda, de acordo com o presidente, as unidades da Funeas estão incluídas nos programas de compras de insumos e equipamentos da Secretaria de Saúde, através da Coordenadoria de Gestão de Serviços Próprios, que mantém uma regularidade no atendimento, e nessa oportunidade, a doação remanejada soma-se aos esforços da Secretaria.

Agradecemos a doação recebida (…) que só foi possível graças a gestão integrada da Funeas, que consegue identificar as necessidades das unidades e tomar as medidas necessárias”

Conforme a diretora interina do Regional, Márcia Cristina Altvater Vilas Boas, o mobiliário dos leitos das enfermarias e da maternidade, que estava danificado, será substituído e, com isso, a população será beneficiada.

“Agradecemos a doação recebida do Hospital Regional do Litoral, deste mobiliário, que só foi possível graças a gestão integrada da Funeas, que consegue identificar as necessidades das unidades e tomar as medidas necessárias”, disse, grata.

O vice-prefeito de Santo Antônio da Platina, Chico da Aramon compareceu para ver os móveis novos e como foram instalados nos quartos das enfermarias, conversou com a direção e as equipes, e ficou satisfeito com o resultado.

“Fiquei muito feliz e contente de ver a alegria do pessoal trabalhando, e poder oferecer um melhor atendimento à população. Parabéns aos hospitais e à Funeas”, complementou.