Mantém uma UTI-Covid com dez leitos e mais outros dez para a retaguarda

O Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, recebeu nesta sexta-feira, dia quatro, uma remessa de Monitores Multiparâmetros e Ventiladores Pulmonares novos, que serão utilizados no combate à Covid-19.

Foram recebidos três ventiladores pulmonares Siares, doados pela empresa JBS para a Sesa(Secretaria Estadual de Saúde), e cinco monitores multiparâmetros MINDRAY – uMEC12, além de outros equipamentos novos, remanejados, que serão utilizados na assistência.

O Regional é gerido pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas).

O diretor presidente da Funeas, Marcello Machado agradeceu a Secretaria de Saúde do Paraná, e ao secretário Beto Preto, pelo empenho no combate ao Coronavírus, através das políticas de saúde e abastecimento das unidades hospitalares, com suprimentos, equipamentos e equipes profissionais.

“Os equipamentos recebidos refletem a preocupação da Secretaria de Saúde com o atendimento à população. A tecnologia, aliada ao potencial humano, que encontramos em nossas unidades, proporciona um atendimento digno e humanizado a todos”, ressaltou Machado.

A diretora interina do Regional, Márcia Cristina Altvater Vilas Boas, fez agradecimentos à Secretaria de Saúde e ao Secretário Beto Preto, à presidência e equipes da Funeas, que sempre tem se colocado à disposição principalmente nestes últimos dias, em que houve aumento na taxa de ocupação da UTI, devido os casos de Covid-19, e à 19ª Regional de Saúde, pelo apoio concedido.

“Com o apoio de todos temos conseguido enfrentar a pandemia e dar assistência aos pacientes da região, através do constante diálogo com as equipes, que precisam de respostas urgentes para o atendimento aos pacientes”, afirmou.

O HRNP mantém uma UTI-Covid com dez leitos e mais outros dez para a retaguarda. Ativada em abril deste ano, esta ala tem se destacado como uma das melhores do Paraná no combate à pandemia, contando com equipe especializada e equipamentos modernos.

Para o médico Diego Ralph Burani – Coordenador UTI Covid do HRNP, a união de todos, neste cenário caótico é importante, “a medicina é uma arte que deve ser praticada com amor, carinho e muito rigor. A somatória de conhecimentos técnicos aliados à tecnologia, nos proporciona oferecer aos nossos pacientes um atendimento de melhor qualidade”, comenta.

O diretor da 19ª Regional de Saúde, Antonioni Antenor Palhares, que esteve presente no HRNP, disse que estes equipamentos são de grande importância não só para a 19ª Regional de Saúde e sim para a Macrorregião Norte de Saúde, “com o aumento dos casos, estes equipamentos irão auxiliar ainda mais no tratamento de nossos pacientes”, comentou.

A ala Covid do HRNP foi ativada pela Funeas, atendendo determinação do Governador Ratinho Jr e do secretário estadual de saúde Beto Preto, que não mediram esforços e disponibilizaram através da FUNEAS, todos os recursos financeiros e técnicos para a instalação dos equipamentos necessários.

Presentes no recebimento (foto acima) – Além da diretora interina do HRNP, Márcia Vilas Boas, estiveram presentes o Diretor da 19ª Regional de Saúde, Tony Palhares, Dr. Diego Burani, Coordenador da UTI Covid, Dr. José Mário Lemes – responsável pela CCIH, as Dra. Carla Abreu, responsável pela UTI Neonatal e Enfermeiras Luana Cristina Ferrari, Gabriela Patrial (UTI) e Tamara da Silveira (CCIH).

Nestes meses de atendimento, os números revelam a importância da ala Covid no HRPN