E dá mais agilidade aos trabalhos e segurança à população

Dando continuidade ao enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefeitura de Ibaiti por meio da Secretaria Municipal de Saúde, descentralizou as ações os atendimentos à pacientes de Covid-19, a partir deste final de semana.

O objetivo, segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho, foi aprimorar e agilizar o atendimento e trazer mais segurança às equipes de saúde e a população.

Em pronunciamento em seu gabinete na Prefeitura, na presença do secretário de Saúde Leandro Moreira e o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti Robson dos Reis (acima), o prefeito comentou que a mudança tem a finalidade de melhorar o atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados de Covid 19.

“Devido ao aumento exponencial do número de casos da Covid-19 no município nos últimos dias como tem ocorrido em todo Paraná em todo Brasil, o que tem levado a um grande número de pessoas a procurar Hospital da Covid da nossa cidade próximo ao terminal rodoviário e acarretando filas de espera no atendimento e aglomerações, fato este que não é aconselhável devido à alta taxa de contaminação do Covid-19 em locais com aglomeração. Assim estamos hoje modificando e atualizando a forma de atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19, com a única exclusiva finalidade de melhorar o atendimento da população através da descentralização do atendimento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19”, disse o chefe do executivo.

Veja abaixo as orientações em relação aos LOCAIS DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19 NA CIDADE DE IBAITI

Tendo em vista o aumento exponencial do número de casos de Covid-19 e grande demanda de consultas e aglomeração de pacientes na Unidade T.T.T. (Hospital Covid de Ibaiti) a partir de 19 de março de 2021 visando atendimento mais rápido da população frente a pandemia de Covid-19 a Secretaria Municipal de Saúde estará descentralizando o atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19;

Orienta-se que preferencialmente os pacientes estáveis com poucos sintomas ou casos confirmados que necessitem de atestados, retornos e liberação para o trabalho devem ser atendidos nas UBS Gralha Azul e UBS Hilda Guarneri;

Para facilitar o entendimento do novo modelo de atendimento a Secretaria Municipal de Saúde tomou como ponto de referência a rodovia BR-153 que corta a cidade de Ibaiti de ponta a ponta para dividir os territórios abrangidos pelas duas unidades de saúde e pela Unidade T.T.T. (Hospital Covid) que irão atender exclusivamente Covid-19 conforme ilustrado em banner abaixo.

Pacientes que residem abaixo da BR-153 nos bairros: Vila Santo Antônio, Gralha Azul, Jardim Pérola, Oscar Arieta Negrão, Jardim Carolina, etc., deverão procurar atendimento na Unidade de Saúde Gralha Azul;

Pacientes que residem acima da BR-153 nos bairros: CENTRO, Caixa d’Água, Bairro 25, João Edmundo de Carvalho, Jardim São Cristóvão, Cohapar, etc., deverão procurar atendimento na Unidade de Saúde Hilda Guarneri;

Os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde Gralha Azul e Hilda Guarneri serão de segunda a sexta-feira nos horários das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, preferencialmente para casos ambulatoriais;

Os atendimentos na Unidade T.T.T. (Hospital Covid) continuarão sendo realizados 24 horas por dia ininterruptamente e preferencialmente para casos de urgência e emergência de pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19.