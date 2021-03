A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que autoriza os estados, os municípios e o setor privado a comprar vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária de uso no Brasil. No caso do setor privado, as doses devem ser integralmente doadas ao Sistema Público de Saúde (SUS) enquanto o público prioritário não tiver sido todo vacinado.

A matéria segue para sanção presidencial.

A Secretaria de Saúde de Ibaiti emitiu um comunicado sobre o assunto:

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti comunica a todos os ibaitienses que após solicitação do prefeito Dr. Antonely Carvalho no dia 03 de março, fez a manifestação de interesse pela adesão no consórcio público para aquisição de vacinas contra a Covid 19.