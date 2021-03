Equipamentos foram enviados ao Paraná pelo estado do Amazonas, após solicitação do governador Ratinho Junior

O município de Ibaiti recebeu nesta terça-feira (23), 20 cilindros de oxigênio da Secretaria Estadual de Saúde – SESA.

Os equipamentos fazem parte do lote de 200 cilindros que foram disponibilizados ao Paraná pelo estado do Amazonas após serem solicitados pelo governador Ratinho Junior (PSD) diante da situação crítica do sistema de saúde do estado por causa da pandemia do novo coronavírus. No domingo (21), os 200 cilindros de oxigênio chegaram ao Paraná, transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

Após tomar conhecimento da negociação entre os estados para empréstimos dos equipamentos, ainda no sábado (20), o prefeito Dr. Antonely Carvalho entrou em contato com o secretário da Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto e com o deputado estadual Alexandre Cury (PSB), representante do município de Ibaiti na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – ALEP, para que parte dos cilindros emprestados pelo estado do Amazonas fossem disponibilizados para o município de Ibaiti.

No mesmo dia, seguindo determinação do prefeito, o secretário municipal de Saúde de Ibaiti, Leandro Moreira dos Reis e o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, Robson da Silva Reis encaminharam ofícios à SESA formalizando o pedido do prefeito Dr. Antonely Carvalho.

Por volta das 16h30 desta terça-feira (23), os cilindros foram descarregados na Unidade de Triagem/Teste e Tratamento de Covid-19 de Ibaiti para serem utilizados por pacientes internados que necessitam do suporte de oxigênio.

“Gostaria de agradecer imensamente ao secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto que prontamente atendeu o nosso pedido. Agradeço também ao deputado Alexandre Curi que intermediou o pedido junto ao governo do Estado. As famílias ibaitienses agradecem ao pronto atendimento do governador Ratinho Junior, através do secretário Beto Preto e ao deputado Alexandre Curi, às necessidades do nosso município”, afirmou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.