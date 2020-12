Uma mulher de 81 e um homem de 82 anos com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirma a existência de dois novos casos positivos da COVID-19 já em óbitos, ambos estão relatados abaixo, chegando a 428.

Só que 380 já foram recuperados e 32 em tratamento.

Agora, são 16 óbitos.

Os casos são:

Uma paciente do sexo feminino, 81 anos, internada no Hospital da Covid em Ibaiti no dia 23 de novembro, após passar mal e no dia 24 transferida para Santa Casa de Bandeirantes, onde faleceu. Resultado saiu nesta quarta, dia dois.

Um paciente do sexo masculino, 82 anos, internado no Hospital da Covid de Ibaiti no dia 26/11, após passar mal com insuficiência respiratória e no dia 27 transferido para a Casa de Saúde João Lima em Cornélio Procópio. Resultado saiu nesta quarta.

Conforme protocolo do Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica segue monitorando as pessoas próximas que tiveram contato com os pacientes e também ficarão em isolamento domiciliar.

Salienta-se que a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias definidas, a fim de conter a disseminação, utilizando máscaras caseiras, realizando a higienização adequada das mãos, evitando contato físico (mantendo a distância mínima de 2 metros entre as pessoas) e, se mantendo em domicílio, sempre que possível. Importante lembrar, que a prevenção é responsabilidade de todos e não somente do poder público.