No imóvel do antigo Centro Social

Ibaiti vai ganhar mais uma Unidade Básica de Saúde – UBS. Será na Avenida Alice Pereira Goulart, nº 1500, no Bairro DER, antigo Centro Social que atualmente está desativado.

O pedido foi feito pelo prefeito Dr. Antonely de Carvalho ao secretário chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni que intercedeu junto ao governador Beto Richa.

O pedido do prefeito foi atendido pelo Governador.

Com a aprovação do Estado da doação do imóvel, o terreno que pertence hoje ao DER será transferido ao município de Ibaiti. Em contrapartida, a prefeitura construirá uma UBS de acordo com o projeto padrão das Unidades Básicas de Saúde do nosso município”.

Dr. Antonely recebeu um ofício da Coordenadoria do Patrimônio do Estado do Paraná encaminhado a Lei nº 19332, assinada pelo Governador Beto Richa, o secretário da Administração e da Previdência, Fernando Eugênio Ghignone e o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, autorizando a doação do imóvel ao município de Ibaiti para a construção da UBS.

A nova UBS contará com atendimento médico e odontológico e a Equipe da Saúde da Família de segunda à sexta-feira das oito às 17 horas. A unidade terá sala de fisioterapia, farmácia, consultório médico e consultório odontológico e atenderá toda a população dos bairros vizinhos.