Pelo sistema de drive-thru foram quase 200 imunizados

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Saúde realizou neste sábado (06), a vacinação ao grupo de idosos da faixa etária de 80 anos ou mais. A vacinação, no sistema drive-thru aconteceu no estacionamento da Unidade de Saúde Central e iniciou às oito horas da manhã.

O local para realizar a imunização foi escolhido com o objetivo de evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, proteger os idosos e para não atrapalhar o fluxo do trânsito. A iniciativa contou com o apoio da equipe de vacinação municipal e atingiu mais de 190 vacinados.

As vacinas utilizadas foram a Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo que tem um espaço de até 25 dias para a segunda dose.

Para o secretário municipal de Saúde, Leandro Moreira dos Reis, a vacinação é um grande avanço em direção ao controle da pandemia, mas alerta que não é o momento para relaxar aos cuidados na prevenção. “Todos devemos dar sua cota de colaboração para frear a disseminação do vírus, mantendo todos os cuidados. É importante sempre higienizar as mãos, usar máscaras e manter o distanciamento social”, disse o secretário.

PRECAUÇÕES – O prefeito Dr. Antonely Carvalho, que também é médico, afirmou que Administração Municipal está tomando todos os cuidados necessários para conter a pandemia com todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O prefeito agradeceu o empenho de todos os profissionais da Saúde que tem enfrentado com muita habilidade e profissionalismo os desafios que a situação atual impõe para a categoria. “É muito gratificante ver que todos nossos profissionais da Saúde estão empenhados e unindo esforços para vacinar todos os idosos. É um momento de alegria ver nossos idosos serem vacinados. É mais do uma missão, é um verdadeiro ato de amor” disse o prefeito.

A vacinação em Ibaiti começou no último dia 19 de janeiro. Os médicos Pergentino de Mello Neto, de 72 anos e João Roberto Forchesato, 74 e a técnica em enfermagem Sueli Teixeira da Silva, 63, foram as três primeiras pessoas vacinadas contra a Covid-19 no município.

Antônio Pereira dos Santos de 94 anos e Maria das Dores de Matos de 88, foram os primeiros idosos a receberem o imunizante em Ibaiti.