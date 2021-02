Aplicação seguiu rigorosamente Plano Nacional de Imunização

A prefeitura de Jacarezinho concluiu a aplicação das 1.041 doses iniciais da vacina contra a Covid-19, destinadas obrigatoriamente a moradores e funcionários de asilo e profissionais da saúde .

Toda a aplicação segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização, uma vez que o não seguimento dessas diretrizes pode acarretar em denúncias e processos contra o município.

Agora são 1.041 vidas protegidas contra o vírus e a expectativa de que na próxima semana mais doses cheguem a Jacarezinho.

Vale lembrar que a prefeitura, logo no dia 4 de janeiro, protocolou a intenção de compra de 20 mil doses da vacina junto ao Instituto Butantan, porém não há previsão de liberação para municípios por ora.

Nesta primeira fase foram imunizados, além de moradores e funcionários do asilo, os profissionais dos seguintes órgãos: Atenção Básica em Saúde (incluindo toda equipe de combate a Covid-19 e postos de saúde do município), Santa Casa de Misericórdia, Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), hemocentro, farmácias, SAMU, Corpo de Bombeiros, Farmácia Regional, CAPs AD, CAPs ll, Hospital dos Olhos, Vigilância em Saúde, laboratórios públicos e privados, funerárias (profissionais que lidam diretamente com óbitos suspeitos ou confirmados de Covid-19), clínicas públicas e parte das clínicas privadas.