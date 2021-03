Prefeito assinou Termo de Adesão para compra do imunizante junto a laboratórios

A prefeitura de Jacarezinho oficializou Termo de Adesão ao consórcio entre municípios que pretende adquirir novas doses da vacina contra a Covid-19. O documento foi assinado pelo prefeito Marcelo Palhares nesta terça-feira (02) e o objetivo é garantir a imunização da população o quanto antes.

“Estamos correndo atrás, fazendo nossa parte, tentando garantir que nossa população seja vacinada. Aderimos ao consórcio, que é um movimento nacional muito grande, e mesmo que o Plano Nacional de Imunização tenha algum imprevisto, conseguiremos ter doses disponíveis para os cidadãos de Jacarezinho”, avalia Marcelo Palhares.

O consórcio em questão foi idealizado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) com o objetivo de fechar acordos comerciais para a compra de vacinas junto aos laboratórios que produzem o imunizante. Já existem conversas com farmacêuticas e o movimento tem o apoio do Ministério da Saúde.

É importante relembrar que a prefeitura de Jacarezinho, no primeiro dia útil de 2021, já havia feito um protocolo de intenção de compra de doses da vacina junto ao Instituto Butantan. Entretanto, como o laboratório não tem conseguido suprir toda a demanda, não houve retorno ao município até o momento.

“Nossos esforços são para que as coisas possam voltar à normalidade o mais rápido possível. Claro que uma vacinação deste porte será um processo de alguns meses, mas não vamos medir forças para que no aspecto de saúde e também no aspecto econômico os moradores de Jacarezinho tenham segurança”, continua o prefeito.

RESPIRADORES – Esta semana a prefeitura de Jacarezinho também fez a solicitação de três respiradores junto ao Ministério de Saúde. A expectativa é que o governo federal libere os ventiladores mecânicos nas próximas semanas. Os novos equipamentos serão destinados à Santa Casa de Misericórdia.

VACINAÇÃO – Enquanto isso a prefeitura segue vacinando o público alvo conforme tem recebido doses da vacina contra a Covid-19. Nesta quarta-feira idosos com idade entre 83 a 89 anos são imunizados pelas equipes da secretaria municipal de Saúde, seguindo à risca as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.

A imunização acontece no formato drive-thru no Posto Central, localizado na Rua 2 de Abril, próximo ao Sesc. Jacarezinho foi o primeiro município em toda a região a aplicar doses da vacina e também foi um dos primeiros a conseguir imunizar o público com idade inferior a 85 anos.