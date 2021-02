Parceria da prefeitura com entidade de proteção dos animais

A campanha teve início na terça com duas mil doses disponíveis. Ontem, a aplicação da vacina contou com o apoio das veterinárias Fernanda e Pamela (fotos).

A imunização dos animais segue nesta sexta-feira, dia 27, com a vacinação acontecendo no Colégio Gastão de Mesquita Filho, no Jardim Panorama, em horário comercial.

Já no fim de semana a campanha levará as vacinas para a Praça Rui Barbosa. A aplicação é gratuita.