Para aproximar os pacientes dos laboratórios e promover uma melhor experiência, a aposta também é em processos digitais para facilitar a jornada dos pacientes.

A tecnologia ainda dá maior segurança e engajamento ao colaborador, com menores chances de erros nos processos, desde o atendimento até a entrega do exame ao paciente.

O laboratório Ximenes também se adaptou às mudanças referentes a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entraram em vigor em agosto de 2020. Para saber como lidar com as informações dos pacientes e colaboradores, as empresas têm de dedicar tempo e recursos. Foi um grande desafio devido à complexidade da legislação, inclusive na adaptação de novos sistemas. Os que não estão em conformidade com esta lei são sujeitos a altas penalidades.

O registro de dados tornou-se a pedra preciosa das empresas do setor, que vão investir cada vez mais nessa questão. A partir de uma gestão eficiente, com a análise de dados qualificados, organizados e devidamente armazenados, o gestor consegue ter uma visão mais ampla da empresa como um todo e tem condições mais claras de deliberar sobre determinados assuntos.

O mercado de medicina diagnóstica atende cada vez mais vidas em todo o Brasil. Para se ter ideia da contribuição e importância do setor, bem como do seu crescimento, projeções do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) apontam que a demanda por exames deve mais do que dobrar até 2030.

Apesar da recuperação econômica do país andar a passos largos, impedindo de deixar o setor desenvolver todo seu potencial, os laboratórios continuam evoluindo e inovando. Hoje, a tecnologia tem facilitado bastante os processos laboratoriais, permitindo a realização de exames em grande escala, em menor tempo, com melhor qualidade e precisão, sem contar com a redução de custos operacionais.

Nesse caminho, o setor de saúde como um todo passa por uma transformação digital ao mesmo tempo em que começa a deixar de lado o foco no tratamento-cura, para o cuidado à saúde e também para a prevenção, priorizando o bem-estar do paciente. Diante desse cenário, algumas tendências no segmento de medicina diagnóstica serão mais acentuadas nos próximos anos para agregar mais valor à toda a cadeia da saúde.

Cada vez mais convencidos de que o acesso fácil e ágil a informações e dados do paciente e resultados que apoiam o desfecho clínico deve estar no centro dessas decisões, laboratórios vão apostar em mais investimentos em infraestrutura e automatização de processos.

As inovações tecnológicas serão alimentadas por investimentos em pesquisa e desenvolvimento, sempre na busca de soluções que melhorem a experiência do paciente. Nesse quesito, o foco em um atendimento humanizado e personalizado tem sido um dos caminhos para alcançar a satisfação do paciente.

Laboratório de Análises Clínicas Ximenes:

Telefone (43) 3534-4301;

98452-7150 celular e Whatsapp;

Facebook Lab Ximenes;

Instagram @laboratorioximenes

Fotos/ Vinícius Machado e Roberta Rodrigues/Especial para o npdiario

Sob o comando do bioquímico Dr. Luiz Antônio Ximenes, diretor clínico do Laboratório Ximenes, são feitos diariamente dezenas de testes para se detectar a presença do novo coronavírus, em Santo Antônio da Platina.

A forma mais segura é através de drive–thru , por uma entrada lateral e sem contato com as demais dependências do amplo prédio da conceituada empresa.

O Laboratório Ximenes cumpre todas as normas exigidas para a coleta do exame da COVID-19, conforme garante o administrador, Gustavo Ximenes.

Curiosa e simples é a origem do nome Covid-19, lembrando que é O novo coronavírus (masculino) e A Covid-19 (feminino).

A Organização Mundial da Saúde (OMS)foi quem anunciou que o nome oficial. A palavra coronavírus refere-se ao grupo de vírus ao qual pertence, e não à última cepa. O vírus em si foi designado como SARS-CoV-2 pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus.

O novo nome é retirado das palavras “Corona”, “Vírus” e “Doença”, com 2019 representando o ano em que surgiu (foi relatado à OMS em 31 de dezembro de 2019).

Vale lembrar que a palavra coronavírus não deveria ser usada como nome do novo vírus, pois se refere a um grupo de vírus ao qual pertence, como a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave).