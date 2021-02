A norte-pioneirense Mariana Magalhães Soares Ximenes (fotos), formada pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), de Criciúma, Santa Catarina, dá dicas importantes para pessoas de todas as idades cuidarem da pele neste verão.

A convite, em visita ao npdiario, a dermatologista explicou as cautelas principalmente na atual estação.

A dermatologista detalha recomendações valiosas sobre a doença: “Se tiver dúvidas, procure um médico, faça exames frequentemente, dose suas vitaminas e seus hormônios. Não se esqueça de colocar seu organismo em equilíbrio, se alimentando de uma forma mais orgânica, por exemplo. Faça atividades físicas, se exponha ao sol, claro, com o uso do protetor solar e sem ser por longos períodos. Assim será possível fabricar vitamina D no corpo e se prevenir do câncer”, orienta.

Para quem vai à praia ou à piscina, a recomendação é aquela velha conhecida: “Não se esqueça de passar protetor em todo o corpo”. Mas, para quem vai ficar dirigindo, ela orienta também a passar esta proteção nas mãos.

O contato mais assíduo com o sol pode gerar queimaduras, e o cloro da piscina, a areia do mar e o suor podem alterar a saúde da pele, além de causar algumas doenças como infecções bacterianas, fungos e parasitas como o bicho geográfico.

Para prevenir, ressalta a necessidade de um cuidado maior com a higiene em dias de muito calor, além de muita hidratação. Manter todas as partes do corpo bem secas, principalmente as dobras e entre os dedos, ajuda a evitar o aparecimento de lesões, como micoses.

Para funcionar, é necessário que o filtro solar seja aplicado meia hora antes da exposição solar. A maior parte dos filtros solares já age a partir do momento em que são aplicados. É recomendado, porém, que a primeira aplicação seja feita ainda em casa, já que aplicar o filtro solar apenas no momento em que chegamos na praia significa que durante todo o caminho estivemos desprotegidos. Recomenda-se, também, esperar entre 10 e 15 minutos antes de entrar na água para que eles sejam melhor absorvidos.

Trabalhadores que são obrigados a ficar no sol devem usar equipamentos de proteção individual : chapéus de abas largas, óculos escuros, roupas que cubram boa parte do corpo e protetores solares com fator de proteção solar de no mínimo 30.

Algumas características das pintas, que chamam a atenção para a possibilidade de melanoma, são descritas na regra do ABCDE . São características suspeitas em uma pinta e, se encontradas, sinalizam que essa pinta merece uma avaliação do dermatologista.

A associação do melanoma com o sol é bem conhecida, principalmente com os episódios de exposição intensa, mas este tipo de câncer de pele também tem forte influência genética.

O melanoma é menos frequente (5%) que outros tumores de pele, porém costuma ter comportamento mais agressivo . Tem origem a partir dos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção do pigmento (melanina) que dá cor à pele. Por isso, costumam se manifestar como pintas de cor escura (negro ou castanho).

Costumam se manifestar como asperezas na pele ou como pequenas feridas que sangram facilmente e não cicatrizam. Quase sempre se localizam nas áreas de pele exposta ao sol diariamente (rosto, orelhas, careca, ombros, etc), mas podem surgir em qualquer local. São mais comuns em pessoas de pele clara, com mais de 50 anos. Não costumam doer, mesmo em fases mais avançadas .

Os carcinomas da pele estão relacionados diretamente com grande exposição aos raios ultravioleta (UV) do sol durante a vida. São encontrados com maior frequência em pessoas com pele clara. Alguns tipos de carcinoma de pele podem estar relacionados à infecção por certos tipos de vírus.

Em dias nublados não é preciso usar filtro solar.

Apesar da menor quantidade de radiação infravermelha em dias nublados, os raios ultravioleta ultrapassam as nuvens. Sem o infravermelho, a sensação do calor do sol diminui e as queimaduras podem acontecer de forma mais grave sem que a gente perceba.

Fator de Proteção Solar (FPS) vale para qualquer tipo de raio ultravioleta.

Deve existir uma proporção entre a proteção UVB e UVA. Enquanto o FPS determina o fator de proteção contra os raios ultravioleta B (UVB), que protege a pele contra as queimaduras solares, o PPD é designado para proteger contra a radiação UVA, que é responsável pelo fotoenvelhecimento.

Filtro acima de 15 FPS é desperdício.

A medida da proteção contra os raios UVB é dada pelo FPS, mas ao contrário do que se imagina, não há uma relação direta entre a proteção e o valor do FPS: um filtro com FPS 4 filtra 75% dos raios UVB, um filtro FPS 15 filtra 93% da radiação UVB, o FPS 30 filtra 97% e o FPS 50 filtra 98%.Isso quer dizer que um filtro FPS 30, por exemplo, protege apenas cerca de 4% a mais que um filtro 15, e não o dobro como se imagina. Comparando assim parece pouca diferença, mas devemos pensar na quantidade de radiação que o filtro deixa passar. Além disso, maior FPS também significa que o filtro tem maior PPD, que é o índice que mede a proteção UVA. Por este motivo, recomenda-se um FPS mínimo de 30. As pessoas ainda têm o costume de aplicar pouco filtro e espalhar demais, o que na prática faz com que o FPS alcançado seja bem menor que o que está no rótulo do produto.

Verdades

Queimaduras solares aumentam o risco de câncer de pele.

A história de mais de cinco episódios de queimaduras solares na vida dobra o risco de uma pessoa apresentar um câncer de pele ao longo da vida.

Roupas com tramas fechadas protegem mais do que os filtros solares.

Roupas escuras e de tramas mais fechadas conferem maior proteção contra o sol. É preferível usar roupas fechadas em situação de intensa exposição ao sol, do que usar uma camiseta regata e filtro FPS 90.

Reaplicação do filtro solar a cada duas horas aumenta proteção.

Sim. A radiação ultravioleta é capaz de comprometer a estabilidade dos filtros após duas horas de exposição.

Pessoas com muitas pintas têm mais risco de câncer de pele, bem como ruivos, pessoas de pele clara ou com muitas sardas.

Todas essas características aumentam o risco de câncer de pele.

Curiosidades

O uso de protetores solares é muito útil para ajudar a diminuir os estragos causados pelo sol, mas só isso não basta. Buscar a sombra, o uso de roupas, chapéus e óculos são medidas muito importantes. Ao mesmo tempo em que podem causar câncer de pele, os raios solares são necessários para manter a saúde, estimulando a fabricação de vitamina D. No Brasil, a quantidade de sol necessária para a produção de vitamina D é muito pequena, e não justifica exposição intensa e nem maior que 15 minutos. Além de serem os maiores responsáveis pelo câncer de pele, os raios solares também causam envelhecimento da pele. Tanto a exposição continuada e diária como a exposição intensa ocasional podem predispor ao aparecimento do câncer de pele.



