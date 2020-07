Médico platinense internado em Londrina está bem e estável

Família agradece orações e manifestações de carinho

Gérson Lavoratto (fotos) médico pediatra (que cuida de crianças) e hebiatra (adolescentes) foi positivado com a Covid-19, em Santo Antônio da Platina. Entretanto permanece estável, consciente e sob os cuidados de profissionais do Hospital do Coração de Londrina somente por precaução.

“Está bem, graças a Deus! Nosso sobrinho é cardiologista nesse hospital e optamos por trazê-lo”, garante a esposa, Carla, ao agradecer as orações de familiares, amigos e mesmo pessoas anônimas, que mostram seu respeito e carinho por ele, “estamos muito gratificados e tudo está encaminhando para uma alta em breve”, adicionou.

E o casal de filhos fizeram os testes e foram negativos. Ela e os dois adolescentes estão em casa, em Santo Antônio da Platina.