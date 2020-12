Filho da empresária Gleide e do advogado Celso Augusto Milani Cardoso

O dermatologista platinense GUILHERME GRAÇA CARDOSO , membro da Associação Médica Brasileira, foi citado em recente matéria referente a conscientização sobre câncer de pele na Band News de Curitiba.

Dezembro é o mês de conscientização sobre esse tipo de câncer. No Paraná, um levantamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima uma taxa de 8,930 casos da doença por 100 mil habitantes para esse ano. Ainda segundo o Instituto, foram registrados cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele no Brasil em 2020. Na maior parte dos casos, o tratamento precoce aumenta as chances de cura.

A Médica Dermatologista e Coordenadora Estadual da campanha de câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Flávia Trevisan, destaca que, na maioria dos casos, o câncer surge por causa da grande exposição ao sol

Nesse caso, a doença é chamada de não-melanoma. Já em algumas situações mais graves, a doença surge como uma pinta escura ou sinal pré existente na pele. A médica destaca a importância de visitar um médico caso a pessoa observe mudanças na coloração ou tamanho das pintas

No caso de pessoas com casos da doença na família, a exposição do sol deve ser baixa, com o uso de protetor solar e chapéu. Para o especialista em Dermatologia pela Associação Médica Brasileira, Guilherme Graça Cardoso (foto), há regras que podem apontar alguns sinais sugestivos de câncer.

Geralmente manchas com mais de seis milímetros tendem a surgir por causa do câncer de pele, embora manchas menores também possam ser um indício da doença. Uma das melhores formas de prevenir o problema é evitar se expor ao sol das 10h às 16 horas, que é o momento de maior intensidade dos raios solares.

É importante também reaplicar o filtro solar a cada duas horas, conforme explica a dermatologista do Centro de Oncologia do Paraná, Ana Carolina Nogueira.

Esses cuidados devem ser feitos desde a infância.