Enterrado corpo de juíza de Santo Antônio da Platina

Ela tinha 63 anos

O corpo da juíza da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina, Silvana Aparecida Pereira Giusti (fotos) foi sepultado num cemitério de São Bernardo do Campo(SP) na tarde desta quarta-feira, dia 25.

A magistrada faleceu nesta terça após lutar contra um câncer de intestino que se transformou num tumor metastático.

Era viúva, tinha 63 anos e deixou um filho de 24 anos.

O TRT do Paraná decretou luto oficial por três dias.

O presidente da Subseção da OAN(Ordem dos Advogados do Brasil), Aílson Levatti, elogiou a juíza pelo trabalho desenvolvido na cidade e região e lamentou a perda.