A Secretaria de Saúde de Ibaiti informou na noite deste domingo, dia 14, o óbito de uma mulher de 41 anos pela Covid-19 na cidade.

Na sexta-feira, dia 12, deu entrada na Unidade de Triagem/Teste e Tratamento já em estado grave, sendo transferida para o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, mas no sábado não resistiu, O Setor de Vigilância Epidemiológica ibaitiense só foi comunicado oficialmente ontem.

São 16 novos casos da doença, chegando a 1.421 positivados desses 1.421 já recuperados, 295 em tratamento e 37 óbitos.

Conforme protocolo do Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica segue monitorando as pessoas próximas que tiveram contato com os pacientes, elas também ficarão em isolamento domiciliar.

Salienta-se que a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias definidas, a fim de conter a disseminação da Covi-19, utilizando máscaras, realizando a higienização adequada das mãos, evitando contato físico (mantendo a distância mínima de 2 metros entre as pessoas) e, se mantendo em domicílio, sempre que possível. Importante lembrar, que a prevenção é responsabilidade de todos e não somente do poder público.

Diante a qualquer sintoma procurar a Unidade de Saúde.