Data importante também para os fornecedores de produtos e serviços

A OAB Nacional, por meio da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, promoverá o debate “A Defesa do Consumidor na Pandemia”. O evento acontecerá na próxima quarta-feira (17), a partir das 18h, e será transmitido em tempo real pelo canal da OAB Nacional no YouTube. Temas como acesso à Justiça, saúde suplementar, telecomunicações, educação, transporte aéreo, energia elétrica e superendividamento serão discutidos por grandes especialistas da área. A presidente da comissão, Marié Miranda, fará a mediação do debate.

Ela falou da importância do Dia do Consumidor o comentar sobre o debate. “O dia 15 de março é um dia comemorativo e que foi criado também para servir de lembrança a consumidores e fornecedores. O consumidor deve sempre lembrar e ter em mente os seus direitos. É uma data importante também para os fornecedores de produtos e serviços, para que se lembrem que devem sempre respeitar a legislação de defesa do consumidor. Isso é fundamental para que tenhamos um mercado saudável ao desenvolvimento da sociedade e uma economia pujante para nosso país. Neste dia 15 de março queremos reafirmar o respeito aos consumidores. O direito do consumidor é inegociável. Ele é uma conquista da cidadania”, disse Marié.