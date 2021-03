Mais 148.600 doses de vacina contra o novo coronavírus desembarcaram nesta terça-feira (9) no Paraná

Com a nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde do imunizante Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, o Estado ultrapassou a marca de 1 milhão de doses recebidas, chegando a 1.001.6000 vacinas.

O novo lote chegou à noite desta terça ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Logo em seguida, os imunizantes foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, que inicia a distribuição às 22 Regionais de Saúde já nesta quarta-feira (10).

O Paraná já tinha recebido 853 mil doses de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de imunização, em 18 de janeiro. Da Coronavac/Instituto Butantan foram 265.600 no primeiro lote, 39.600 no segundo lote, 147.200 no terceiro lote, 64.800 no quarto lote e 146.800 no quinto lote, além de mais 189.000 doses da Universidade de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

Até esta terça-feira (9), 413.611 paranaenses já tinham sido imunizados, com a aplicação de 545.966 vacinas entre a primeira e a segunda dose. Com as novas doses, o Estado dá continuidade à aplicação nos públicos prioritários, seguindo o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, na mesma linha do Programa Nacional de Imunizações (PNI).