Atual arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos reside hoje em Cascavel

O Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos (fotos), atualmente com 66 anos e morando em Cascavel, está infectado com a Covid-19. Na manhã desta sexta-feira, dia 17, a assessoria de Imprensa deu notícias ruins:

Novas informações do estado clínico do Arcebispo Dom Mauro:

Conforme repassado pela equipe Médica:

Tendo em vista as alterações dos exames complementares realizados no dia 18/02/2021, percebeu-se uma piora no quadro clínico. Ainda no final do dia de ontem, 18/02/2021, o Arcebispo foi transferido da Ala Covid para Ala UTI. Por volta das 02h da manhã do dia 19/02/2021, o Arcebispo foi entubado no intuito de estabilizar o quadro de piora e desencadear um processo de recuperação.

Obs.: comunicamos que às 15h30m, no anfiteatro da Catedral, será dada uma coletiva para a imprensa.

Agora, cabe-nos intensificar as nossas orações e pacientemente esperar pela recuperação de nosso Arcebispo.

Cascavel, 19 de fevereiro de 2021 às nove horas.

Dom Mauro nasceu em novembro de 1954 em Fartura (SP), morou em Jacarezinho de 1958 até 1998, onde foi Presbítero na Catedral local na época em que o bispo era Dom Conrado Walter, que ordenou o amigo na mesma Catedral em agosto de 1998.

Seu Lema Episcopal é: “Vem e Segue-me” (Lucas 18,22).

Estudou primário, ginasial, científico e faculdade (Teologia e Filosofia) em Jacarezinho, ordenado padre em 1984 também em Jacarezinho.

Também trabalhou como vice-reitor e professor no Seminário Maior de Jacarezinho, Assessor espiritual Diocesano do Movimento Cursilhos de Cristandade, chanceler do Bispado de Jacarezinho e membro do Colégio de Consultores Diocesanos

Foi Cidadão Honorário de Jacarezinho (2000) e Bandeirantes (2001).