Platinense com cardiopatia levada com urgência por helicóptero

Ela foi encaminhada pelo SAMU para um hospital araponguense

Aparecida Claudina Alves, de 48 anos, foi encaminhada no início da tarde deste sábado, dia 12, ao Hospital São João de Arapongas por complicações cardiológicas.

O helicóptero do governo estadual do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) pousou e decolou no pátio do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, onde reside ( Colaboração: Juninho Queiroz).