Platinenses acumulam 126 casos confirmados da Covid-19

Entretanto já foram examinados 1.184 pessoas no total

Boletim oficial sobre a situação do novo coronavírus em Santo Antônio da Platina, nesta terça-feira, dia sete, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde registra mais cinco resultados positivos. A cidade acumula 126 casos confirmados, deste total, 85 estão recuperados.

Entre os 37 pacientes em fase ativa da doença, 33 fazem isolamento domiciliar, e quatro estão hospitalizados.

Em andamento, estão outros 264 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Outros 794 casos foram descartados, após resultado negativo.

Quatros óbitos.

Fique em casa, saia apenas quando for essencial. Este e mais usar a máscara são as principais medidas para evitar a contaminação. A Saúde platinense age até no semáforos do centro, como nesta terça(fotos) para convencer a todos a se precaverem.