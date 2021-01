Chefe do executivo, secretário de Saúde e diretor da Santa Casa debateram assunto

A prefeitura de Jacarezinho e a Santa Casa de Misericórdia buscam formas de dar maior agilidade aos atendimentos médicos no Pronto Socorro, resolvendo assim um grave problema que já se arrasta há anos. O prefeito Marcelo Palhares e o secretário de Saúde, João Lucas Thabet Venturini, se reuniram nesta semana com o diretor da instituição, o médico Nílton de Souza, para tratar do assunto.

A gestão do PS é da própria Santa Casa. A prefeitura apenas repasse recursos para que os serviços de urgência e emergência sejam prestados aos moradores. Segundo o chefe do executivo, a população necessita ser atendida com menor tempo de espera.

“Precisamos encontrar uma solução efetiva para o problema do Pronto Socorro. As pessoas não podem mais esperar tanto tempo por atendimento médico. Então estamos conversando com a Santa Casa para sanar essa questão o quanto antes, o que vai acontecer com a contratação de mais médicos e enfermeiros”, afirmou Palhares.