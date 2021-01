Protocolada intenção de aquisição junto ao Instituto Butantan

A prefeitura de Jacarezinho protocolou junto ao Instituto Butantan (foto) a intenção de aquisição de 20 mil doses da vacina contra a Covid-19. Essa foi a primeira ação da nova gestão, formalizada logo na manhã desta segunda-feira (04).

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares (foto) a medida visa garantir a imunização dos cidadãos o quanto antes. “Jacarezinho é o município com mais casos de Covid-19 na região e precisamos de uma resposta para esta situação. Então fizemos o protocolo junto ao Instituto Butantan para a aquisição da vacina. Sabemos que existem planos federal e estadual para a vacinação, mas nós também temos o nosso próprio plano para garantir a vacina aos nossos cidadãos o mais rápido possível”, disse.

“Este foi o primeiro documento que eu assinei como prefeito por entender que a saúde é prioridade. E hoje o combate a pandemia precisa ter uma abordagem mais contundente”, completou Palhares.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, João Lucas Thabet Venturini, a ideia é que o município tenha vacina suficiente para imunizar todo o grupo de risco mesmo em caso de atraso da vacinação no Brasil.

“A gente confia no plano nacional de vacinação, assim como no plano do Estado, mas como a procura será muito grande então estamos fazendo nossa parte para que a população de Jacarezinho não seja prejudicada em uma eventual dificuldade que possa existir”.

Ainda segundo Thabet, as 20 mil doses seriam para atender todo o grupo considerado de risco.

“Esse número segue o mapa epidemiológico de Jacarezinho, onde existem 20 mil pessoas no grupo de risco, que são pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades e funcionários da Saúde. Claro que o objetivo é chegar a totalidade da população imunizada dentro de um prazo curto após a liberação da vacina, mas o grupo de risco tem prioridade”, adicionou.