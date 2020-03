Princesa do Norte reduz 40% de transporte mas não demite

Empresa dá exemplo de cidadania e preocupação social

Antônio Di Lanna (foto) , diretor operacional da Princesa do Norte, de Santo Antônio da Platina (fotos da rodoviária), informou em entrevista ao npdiario que a empresa não demitiu nenhum colaborador, embora tenha reduzido em 40% o volume de transportes de passageiros,

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou na última quarta-feira novas medidas para combater o avanço do novo coronavírus no estado. Entre as mais importantes, determinou a proibição da chegada de ônibus vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia às rodoviárias paranaenses.

O Norte Pioneiro tem relação direta principalmente com São Paulo, pela proximidade geográfica e agora os coletivos,por exemplo, param no distrito de Marques dos Reis(município de Jacarezinho) e não atravessam a fronteira via Ourinhos(SP).

“A Princesa do Norte cumpre a determinação dos governantes e das autoridades de saúde para o bem estar coletivo das pessoas; sabemos que é um momento extremamente difícil, e precisamos contribuir com as medidas estabelecidas pelo nosso governador, para que possamos ajudar na contenção desse vírus”, assinalou o diretor.

Fundada em 1º de Janeiro de 1948 pelos empresários Olímpio Ribeiro França, José Medeiros de Melo e João Bernardes da Silva, na cidade de Santo Antonio da Platina com objetivo de atender às cidades da Região, a empresa possuía apenas oito ônibus no início de suas atividades e chamava-se Empresa de Ônibus Princesa do Norte. Após quatro anos, em 30 de dezembro de 1952, passou a ser Empresa Princesa do Norte Ltda.

Em 2006, adquiriu a Empresa de Ônibus José Brambilla Ltda, no ano seguinte comprou as linhas de Lins(SP) x Maringá e Marília(SP) x Maringá da Empresa Turismar Transportes e Turismo Ltda, e em julho de 2008 incorporou à sua operação as linhas de Brasília(DF) x Curitiba ( Convencional e Semi Leito) e a linha de Brasília x Porto Alegre(RS).

Com as referidas incorporações a Empresa Princesa do Norte está operando em 7 estados da federação sendo eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.

Atualmente, possui uma frota composta por 141 veículos e é uma das empresas que possui a frota mais nova no País. É dotada de veículos Executivos Express (com ar frio, ar quente, frigobar, DVD, monitor, som ambiente e descanso de pernas), veículos convencionais com ar condicionado, veículos convencionais sem ar condicionado, veículos micro ônibus e veículos sprinters.

Veja também: https://npdiario.com/cidades/princesa-do-norte-investe-r-33-milhoes-no-norte-pioneiro/