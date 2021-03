Foi secretária municipal de Educação de Santo Antônio da Platina

A pedagoga aposentada Ana Maria do Prado Valdivieso (fotos), de 70 anos, não faleceu neste sábado, dia 20, em consequência de complicações da Covid-19, numa Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Pilar, no bairro Bom Retiro, de Curitiba. A suposta “notícia” foi divulgada em rede social por pessoas de bem, mas que desconheciam o quadro clínico da paciente.

Ela foi secretária municipal de Educação de Santo Antônio da Platina, documentadora escolar, e diretora do Colégio Estadual Rio Branco. Não foi a 45ª vítima fatal da doença no município conforme se especulou.

O npdiario procurou Gislaine Galvão, secretária municipal de Saúde, que desmentiu a feiquinius (versão em Português do inglês fakenews). Sempre que ocorre óbito pela doença na cidade, ela é informada às vezes até antes da própria família.

O estado de Ana é muito grave, mas ainda está viva.

A pedagoga é querida e respeitada em toda a região.