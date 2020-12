O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta terça-feira, 15, a liberação de R$ 744.602,35 pelo Estado para Santa Casa de Jacarezinho.

O valor será repassado em seis parcelas e usado na construção do novo centro administrativo da Santa Casa. “É um investimento solicitado há tempos e que a Secretaria Estadual da Saúde entende ser prioritário, sobretudo nesse novo normal que estamos vivenciando”, explica. A prefeitura de Jacarezinho complementa com o aporte de R$ 39 mil.

Referência — Um dos mais importantes hospitais do Norte Pioneiro, a unidade é referência no atendimento de urgência e emergência. Cerca de 300 mil habitantes dos 22 cidades da região são atendidos. Em média, são realizados mensalmente cerca de 400 internamentos e mais de 5 mil atendimentos no pronto-socorro. Atualmente, o hospital tem 118 leitos, 10 deles de UTI adulto .

A Santa Casa também é referência para tratamento da covid-19, com 11 leitos e uma UTI exclusivos para pacientes com a doença. Com a nova unidade administrativa, a Santa Casa terá capacidade de ampliação dos leitos hospitalares.