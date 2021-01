Muita gente não usa máscara ou então coloca e deixa nariz de fora

A Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio da Platina informou, neste sábado , dia dois, ter mais três pacientes com a Covid-19.

Assim, é preciso mais cuidado e responsabilidade. Não fique em ambiente onde há gente sem máscara ou usando sem tapar o nariz, lave constantemente as mãos com espuma abundante, use álcool gel e evite aglomeração.

São agora 47 doentes ativos com dois hospitalizados.

Na sexta e quinta-feira, houve respectivamente dez e 12 confirmados, chegando a 24 positivados em dois dias.

Confira o boletim abaixo: