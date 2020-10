Santo Antônio da Platina sem nenhum positivado de novo

Estabilização de casos aumenta otimismo mas cuidados devem permanecer

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado em 12 de outubro pela Secretaria Municipal de Saúde. Sem resultados positivos, a cidade segue com 358 casos confirmados, deste total, 340 estão recuperados.

Dentre os 9 pacientes em fase ativa da doença, 9 fazem isolamento domiciliar.

Em andamento, estão outros 12 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Outros 2.584 casos foram descartados, após resultado negativo.

O Brasil tinha pelo menos 150.689 mortes pela Covid-19 até as 17h30 desta 2ª feira, dia 12. São 201 vítimas a mais que no dia anterior. Os dados são do Ministério da Saúde.

A pasta também identificou 5.103.408 casos , acréscimo de 8.429 em 24 horas.